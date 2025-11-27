Apre Udine Checkpoint: test rapidi e consulenze per la salute sessuale della comunità

Uno sportello a Udine dedicato alla salute sessuale.

Uno spazio nuovo, accessibile e fuori dall’ambito ospedaliero, dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e al benessere sessuale. Arcigay Udine FUR annuncia l’apertura di Udine Checkpoint, il servizio che trova casa in via Grazzano 57 e che si rivolge alla comunità LGBTQIA+ e a tutta la cittadinanza.

L’inaugurazione ufficiale è in programma lunedì 1 dicembre alle 11.00, con una conferenza stampa presso la sede del nuovo sportello. Per l’occasione, Udine Checkpoint resterà aperto fino alle 20.00, offrendo test rapidi per le infezioni sessualmente trasmissibili e counseling sul benessere sessuale. I test sono anonimi, gratuiti e rivolti a tutte le persone maggiorenni, indipendentemente dall’orientamento o dall’identità sessuale.

L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente accogliente, informale e sicuro in cui parlare di salute sessuale senza barriere, stigma o timori. Un punto di riferimento che integra ascolto, prevenzione e informazione.

La giornata di inaugurazione proseguirà poi dalle 21.00 al MissKappa, in via Bertaldia 38, con l’evento “Check U”: una serata pensata per sensibilizzare sulle IST attraverso giochi, momenti interattivi e attività di divulgazione, celebrando l’apertura del nuovo servizio.