A partire da oggi, 2 dicembre, attive due nuove linee di bus per il centro storico di Udine: gratuite per tutto il mese di dicembre.

Attive da oggi, lunedì 2 dicembre, due nuove linee di bus per il centro di Udine. Si tratta delle nuove linee 81 e 82, grazie alle quali è possibile lasciare l’auto nei parcheggi esterni di via Colugna e via Luzzatto e raggiungere comodamente il centro città, senza lo stress di cercare parcheggio.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre, il servizio delle linee 81 e 82 è gratuito. Il servizio delle linee 81 e 82 è effettuato con bus elettrici a zero emissioni.

La Linea 81.

La Linea 81 collega il parcheggio gratuito della chiesa in via Colugna con Piazza San Cristoforo, tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.30 con corse ogni 40 minuti, sul seguente percorso:

Via Pieri (ospedale), via Colugna, Chiavris, Viale Volontari della Libertà, Via Gemona, Piazza San Cristoforo, Via Gemona, Viale Volontari della Libertà, Via Forni di Sotto, via Pieri. Lungo il percorso, nell’area di Chiavris sono possibili interscambi con le linee urbane 2 e 3 e con la maggior parte delle linee extraurbane provenienti e dirette verso nord.

Verso il centro città: provenendo da nord con il servizio extraurbano, alla fermata di P.le Chiavris, 45 interscambio con linea 81 in direzione P.zza San Cristoforo e con linea 2.

Provenendo dal centro città:

alla fermata di Viale Volontari della Libertà, 61 interscambi con le linee urbane 2 e 3;

alla fermata di P.le Chiavris distributore (di fronte alla fermata urbana di P.le Chiavris, 45) interscambio con linee extraurbane dirette verso nord;

alla fermata di via Forni di Sotto, 9 interscambio con linee extraurbane dirette verso nord via autostrada.

Alla fermata di via Colugna chiesa, oltre alla linea 81, transita anche la linea 6 per il centro (via Colugna – via Chiusaforte – via Martignacco – v.le Ledra – via Poscolle – P.za Garibaldi – Ferrovia – Baldasseria – San Ulderico), quindi la frequenza dei collegamenti con il centro è di 18/33 minuti.

La Linea 82.

La Linea 82 collega i parcheggi gratuiti nei pressi del parco commerciale Centro Studi (via Luzzatto) a largo Ospedale Vecchio, tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, con corse ogni 15 minuti, sul seguente percorso: Largo Ospedale Vecchio, Piazza Garibaldi, Via del Gelso, Piazzale 26 Luglio, Via Luzzatto, Piazzale 26 Luglio, Via Poscolle, Largo Ospedale Vecchio.

Lungo il percorso, nell’area di via Poscolle, via del Gelso e Piazza Garibaldi sono possibili interscambi con le linee urbane 2, 4, 5, 6, 10 e 11, per raggiungere la stazione ferroviaria o muoversi comodamente in tutta la città.