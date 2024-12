Sono quattro gli iscritti nel registro degli indagati per la tragedia del Natisone, nella quale morirono tre ragazzi.

La Procura di Udine ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone per la tragedia del fiume Natisone del 31 maggio scorso, che ha causato la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar. Gli avvisi a comparire sono stati notificati a un operatore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) e a tre vigili del fuoco in servizio nella sala operativa, ma non presenti sul luogo della tragedia.

L’indagine, condotta dal procuratore capo, verte sul reato di omicidio colposo e si concentra sulle modalità di gestione dei soccorsi. Decisivi sono stati i tabulati delle telefonate effettuate da una delle vittime e l’analisi delle tempistiche di attivazione dei protocolli di emergenza. I primi interrogatori in Procura sono fissati per il 4 dicembre.