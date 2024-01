In fiamme un’auto parcheggiata sulla strada a Udine

Si è incendiata un’auto a Udine.

Un’auto parcheggiata sulla strada si è incendiata a Udine oggi, 19 gennaio. E’ accaduto in via D’Artegna 13 attorno a mezzogiorno. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale e una pattuglia della Polizia locale.

Il veicolo si trovava in sosta e non vi era nessuno a bordo ed è andato a fuoco per cause presumibilmente non dolose. I pompieri hanno domato le fiamme ed è stato contattato un carro attrezzi per la rimozione della carcassa dell’autovettura e dei detriti.