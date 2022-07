Temporali, forte vento e alberi caduti: il maltempo si scaglia sul Friuli

Temporali e forte vento in molte zone del Friuli.

L’ondata di maltempo attesa per queste ore in Fvg è arrivata portando danni e disagi in molte zone. Le situazione più critiche si registrano soprattutto nel medio e nel basso Friuli.

Ad Aquileia il forte vento ha fatto cadere un grosso albero in via della Stazione mentre diversi rami anche di grosse dimensioni sono caduti nei parchi di Corso Gramsci. Inoltre un semaforo è stato girato a causa delle raffiche.

Sulla strada che collega Mortegliano a Flumignano alcuni pali della luce sono caduti. Disagi anche Basiliano dove un albero è caduto all’ingresso della frazione di Villaorba. Alberi caduti e disagi anche in via Santa Maria a Bicinicco e sulla Ferrata.