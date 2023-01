Incidente a Udine in via Mameli

Un incidente è avvenuto oggi a Udine attorno alle 16.30. Una donna, classe 1966, ha perso il controllo della sua Seat Cupra mentre stava percorrendo via Mameli diretta verso via Del Bon, quando, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un paio di veicoli in sosta lungo la strada.

A causa dell’urto, la Seat si è ribaltata su un fianco. La conducente è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, ed è stata trasportata in codice verde al pronto Soccorso dell’ospedale del capoluogo friulano.