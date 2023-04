L’affluenza al ballottaggio di Udine.

A Udine cala l’affluenza alle urne: al ballottaggio si è recato il 44 per cento degli elettori, ossia 35604 persone su 80.650 aventi diritto. Un calo del 10 per cento rispetto al primo turno, quando alle 15 di lunedì 3 aprile era stato a votare il 54 per cento degli elettori. In due settimane, quindi, sono andati persi 7.895 votanti.

La diminuzione del secondo turno è simile a quella registrata 5 anni fa, quando però si votava in una sola giornata (al ballottaggio la percentuale di elettori era stata del 47,2 per cento). Nel 2013, quando invece le urne erano aperte sia domenica sia lunedì, al secondo turno si recò alle urne il 48,40 per cento degli aventi diritto contro il 60,57 del primo turno.