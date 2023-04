Incidente sul lavoro a Gemona.

Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva di Gemona del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), mentre stava operando con una smerigliatrice si è procurato una profonda e grave lesione a una mano.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.