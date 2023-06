I bambini di Udine in campo contro l’inquinamento da plastica

L’iniziativa a Udine per la “Giornata Mondiale dell’Ambiente”.

Anche i più piccoli di Udine si stanno impegnando attivamente per contrastare l’inquinamento da plastica. In occasione della prossima “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, che si celebra domani 5 giugno, i bambini delle scuole primarie della città stanno diventando veri e propri “testimonial” per promuovere iniziative di sensibilizzazione sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

L’iniziativa, “Il Roiello che vorrei”, è organizzata dall’Ufficio Progetti europei del Comune di Udine e coinvolge gli istituti scolastici situati nelle vicinanze del percorso del Roiello di Pradamano. Attraverso diverse attività, i bambini hanno individuato percorsi ciclo-pedonali con un focus sull’identità culturale, allo scopo di valorizzare e promuovere il paesaggio naturale e rurale del territorio circostante.

Nella settimana precedente la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un team di “facilitatori” dell’ASD Ciclo Assi Friuli, accompagnato dall’Assessore Eleonora Meloni all’Ambiente del Comune di Udine, ha visitato le scuole “Mazzini”, “Girardini” e “Alberti” di Udine. Durante gli incontri, è stata sottolineata l’importanza di affrontare il problema dei rifiuti di plastica, evidenziando che ogni anno vengono prodotte circa 400 milioni di tonnellate di plastica nel mondo, gran parte delle quali finisce nei fiumi e nei laghi e successivamente viene trasportata fino al mare, contribuendo così all’inquinamento degli oceani.

È emerso un impegno unanime da parte dei bambini e degli adulti presenti, con la speranza che le azioni previste nel “Contratto di Fiume del Roiello di Pradamano” possano contribuire a portare un reale cambiamento sul territorio.

“L’Amministrazione comunale di Udine vede nella sostenibilità uno degli elementi chiave su cui basare la propria azione, sia dal punto di vista ambientale, sociale, economico che politico”, sottolinea l’assessore Eleonora Meloni, responsabile dell’Ambiente e dei Contratti di Fiume del Comune di Udine. “Nell’ambito delle attività dedicate ai Contratti di Fiume, investiremo risorse e collaborazioni per organizzare e promuovere una serie di iniziative, tra cui la sensibilizzazione sui temi legati agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura dell’economia circolare e stabilire relazioni e partenariati con altri comuni dell’area, università, associazioni, comitati e, ovviamente, i cittadini, al fine di diffondere una cultura della salvaguardia della biodiversità e della riduzione dell’impatto ambientale”.