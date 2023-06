Finali nazionali Uisp di tennis, vince il Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia vince le finali nazionali del campionato di tennis Uisp.

Si sono concluse nell’isola di Albarella le finali nazionali del campionato di tennis Uisp e in maniera sorprendente il trofeo è stato vinto dal Friuli Venezia Giulia per la prima volta nella sua storia. Battute le squadre più blasonate come Lombardia (seconda) Lazio (terzo) Toscana (quarta) Emilia Romagna, Marche, Puglia, Campania e Veneto.

Il circuito Uisp tennis partito in regione in maniera organizzata una decina d’anni fa con poche centinaia di praticanti ed è riuscito a raggiungere un risultato impensabile, non solo vincendo il trofeo nazionale ma iscrivendo 10 squadre con oltre trenta atleti e portando sul podio almeno una compagine in cinque delle sei categorie.

Le partite.

Nel dettaglio dei risultati, nella categoria Gold Maschile il tc Remanzacco Fvg è giunto terzo battendo in semifinale le Marche; nella categoria Gold Femminile l’Arac Ts Fvg è arriva seconda alle spalle del Lazio; nella categoria Silver Femminile il tc Remanzacco Fvg è arrivato secondo perdendo la finale per pochi punti con la Lombardia ed il terzo gradino del podio è andato alle ragazze del Tc Pocenia Fvg; nella categoria Silver Maschile il tc Remanzacco FVG è arrivato sesto ed il tc Colugna undicesimo su 21 squadre; nella categoria Silver Misto la finale si è disputata fra due squadre del Fvg: Pocenia Fvg contro Tennis Star Ts. Ha prevalso Ts cogliendo il titolo di Campioni d’Italia; nella categoria Gold Maschile l’Arac Ts è arrivata seconda dietro al Lazio.

Grande la soddisfazione del coordinatore nazionale tennis Uisp Alessandro Barba che ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto in regione dai circoli e dai loro istruttori soprattutto con i ragazzi.