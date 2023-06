Rapina in casa a Udine, in tre con passamontagna e coltello minacciano due donne

Rapina ieri sera a Udine, il bottino è di qualche centinaia di euro.

Rapina ieri sera in via De Rubeis a Udine. Tre individui, con il volto coperto dal passamontagna e armati di un coltello, hanno fatto irruzione nell’abitazione di due cittadine di nazionalità cinese, minacciandole costringendole a consegnare tutto il denaro che avevano in casa.

I tre sono riusciti a portare via alcune centinaia di euro e i telefoni cellulari delle donne. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, i telefoni sono stati successivamente ritrovati.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti sul luogo del crimine e hanno immediatamente avviato le indagini. Si stanno visionando anche telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di identificare i responsabili.