La befana torna a fare visita ai piccoli pazienti dell’ospedale di Udine

La befana all’ospedale di Udine: l’iniziativa dell’Associazione Diritti del Malato.

L’Associazione Diritti del Malato di Udine è lieta di annunciare che anche per il 2025 verrà riproposta l’iniziativa che prevede la consegna delle “Calze della Befana” ai piccoli pazienti della Clinica Pediatrica dell’ospedale di Udine. Come lo scorso anno infatti l’associazione cercherà di regalare ai bambini ricoverati un momento di gioia e conforto.

L’appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 11. Per l’occasione verranno infatti distribuite le calze della Befana cariche di sorprese.In un momento dell’anno che celebra la magia e la generosità, l’Associazione Diritti del Malato di Udine desidera regalare un sorriso ai bambini che affrontano periodi di degenza ospedaliera.

Le calze della Befana contengono dolcetti, cioccolatini e tubetti di bolle di sapone, per un momento di distrazione e svago per i giovani pazienti. Quest’iniziativa è parte integrante degli sforzi continui dell’Associazione per migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie, contribuendo a creare un ambiente ospedaliero più accogliente e umano.

“In un momento delicato come quello dell’ospedalizzazione, vogliamo portare un po’ di gioia e speranza ai bambini del reparto di Pediatria- ha commentato la presidente dell’Associazione Diritti del Malato di Udine, Anna Agrizzi – . La Befana, con i suoi doni speciali, rappresenta un modo affettuoso per mostrare il nostro sostegno e la nostra solidarietà a coloro che stanno affrontando sfide difficili”.

L’Associazione estende un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso nuovamente possibile questa iniziativa attraverso donazioni e volontariato. La collaborazione della comunità è fondamentale per garantire il successo di tali progetti e per diffondere un messaggio di amore e attenzione verso chi più ne ha bisogno.