Cade sulla ferrata e sbatte contro la parete: soccorso un 29enne

Tra le 12.15 e le 14.15 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino con due tecnici assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso, tutti attivati da Sores, hanno soccorso un uomo rimasto ferito durante la salita della ferrata Tenente Ferrante di Ruffano nel Rio degli Uccelli.

L’uomo, un ventinovenne di Maniago, si è infortunato cadendo e impattando con un ginocchio contro la parete. La caduta è stata bloccata dal kit di ferrata ma l’uomo non riusciva più a riprendere la scalata né a scendere autonomamente.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato in parete sul ferito per calarlo con la corda di qualche metro su un terrazzino di roccia più basso e più agevole per eseguire il recupero. Due soccorritori da terra si sono arrampicati sulla ferrata per coadiuvare le operazioni. L’uomo, una volta recuperato con il triangolo di evacuazione, e portato a terra, ha preferito andare in ospedale accompagnato dall’amico che era con lui in ferrata.