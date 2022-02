L’incidente in via Tomadini a Udine.

Una bambina urtava il palo in un’aiuola, il palo si spezzava alla base perchè vecchio e cadendo danneggiava un’autovettura in sosta. Singolare incidente, questo pomeriggio, intorno alle 16 in via Tomadini a Udine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale.

Inizialmente si pensava che il palo fosse uno sfiato del gas. Invece, si trattava solo dello sfiato di un pozzetto, del quale sono in corso gli accertamenti relativi alla pertinenza.

