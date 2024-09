Buddy al Parco Moretti: mercatini, laboratori ed eventi.

Una quarantina gli espositori di artigianato locale che parteciperanno all’ultimo appuntamento con il Buddy al Parco Moretti di Udine, domenica 8 settembre 2024. Numerosi anche i laboratori dedicati a bambini, ragazzi e adulti e l’ormai consolidato Swap party, per un riciclo consapevole e anti-spreco.

Ultimo appuntamento dell’anno al Parco Moretti per la rassegna “Buddy al Parco”, i mercatini-evento proposti da tre anni da Call me Buddy e Spicelapis, progettati con lo scopo non solo di valorizzare l’artigianato locale ma anche per far vivere gli spazi verdi della città, proponendo durante la giornata numerosi laboratori dedicati a tutte le età.

Il programma.

L’appuntamento è dunque per domenica 8 settembre dalle 10.00, presso il piazzale del Chiosco Family Park che ospita i Buddy al Parco fin dalla prima edizione.



Dalle 10.00 alle 16.00 CREA IL TUO ACCHIAPPASOGNI CON MAKARI LUNAR. Costo 10 euro, dai 7 anni in su.



Alle 10.00,alle 15.00 e alle 16.00 ESPLORAZIONI POETICHE CON ISOTTA. Per esplorare con tutti i nostri sensi ciò che ci circonda e creare una poesia. Dagli 8 ai 100 anni. Offerta libera da 1 euro in su, per prenotazioni: Instagram @librieciarpame



Alle 10.30, alle 14.00 e alle 16.00 TUTTO PARTE DA UN PUNTO, ARTISTI COME KANDINSKY, CON GIULIA. Laboratorio didattico d’Arte dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni. Una prima parte teorica, in cui, vi sarà una spiegazione semplice e coinvolgente sotto forma di racconto e una seconda parte di laboratorio in cui i bambini verranno coinvolti nella creazione di un dipinto con le tecniche apprese. Costo 10 euro materiale incluso, su prenotazione: pruppa.design@gmail.com

Dalle 11.00 alle 13.00 CREA UNA SPILLA CON LaCibi. Adatto a bambini dagli 8 anni in su. Fili colorati e tessuti di riciclo per creare una bellissima spilla. Lavorato di 1 ora circa, verranno realizzate circa 2 spille. Info: cinzia_cibin@hotmail.com



Dalle 14.00 alle 16.00 PERLINE DI CARTA CON ALICE. Per imparare a creare delle perline di carta e realizzare collane e braccialetti super originali! Dai 6 anni in su, 5 euro, Alice: 3458119831.



Alle 14.30. FACCIAMO ALL’UNCINETTO? CON GRAZIELLA. Per imparare insieme i punti base del lavoro all’uncinetto, dai 12 anni in su. Costo 12 euro, 5 con lana e uncinetto portati da casa, su prenotazione: t. 320 467 6793



Torna anche lo SWAP PARTY dalle 15.00 alle 17.00 grazie all’ormai consolidata collaborazione con la Compagnia del Baratto Swap FVG: portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento, bigiotteria, giochi e libri. La partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro.