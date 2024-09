Cade e si sloga la caviglia, soccorso un 84enne a Forni di Sopra

L’uomo ha provato a proseguire con la caviglia slogata, ma poi ha deciso di chiamare i soccorsi.

Un escursionista di 84 anni residente in provincia di Vicenza è stato soccorso da sette tecnici della stazione di Forni di Sopra intervenuti questo pomeriggio tra Malga Tartoi e Malga Varmost sul sentiero 211 intorno ai 1600 metri di quota dopo un infortunio.

L’uomo ha riferito di essere caduto slogandosi una caviglia intorno alle 11 del mattino mentre percorreva il sentiero e di aver cercato di completare la sua escursione senza dover chiamare i soccorsi. Quando si è reso conto che impiegava troppo tempo ha deciso di chiamare il Nue112 e la Sores ha attivato alle 14.30 circa la stazione. I soccorritori si sono portati in quota con il fuoristrada e poi hanno percorso a piedi una ventina di minuti lungo il sentiero per raggiungerlo. Hanno applicato una ferula all’arto del signore e lo hanno imbarellato trasportandolo a spalle per quaranta minuti fino al mezzo fuoristrada e poi in paese. l’intervento concluso poco dopo le 17.

Questa mattina c’è stato anche un intervento lampo della stazione di Forni Avoltri a Treppo Ligosullo, sulla strada per Castel Valdajer, dove una persona era stata accerchiata da tre cani da pastore. La situazione è stata risolta grazie ad un passaggio con automezzo che scendeva che ha imbarcato il richiedente. I soccorritori hanno riferito alla Guardia di Finanza di avvisare il pastore di tenere i cani più vicino, considerata la presenza di altri escursionisti.