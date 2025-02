Presentati gli eventi della Pro loco Città di Udine.

A Udine c’è sete di cultura e socialità. A dimostrarlo sono le adesioni alle iniziative culturali organizzate dalla Pro Loco Città di Udine, che nel 2024 hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito. Venerdì 21 febbraio, nella splendida cornice di Palazzo Antonini Maseri, la Fondazione Friuli ha ospitato la presentazione del nuovo e fitto calendario di eventi che l’associazione, guidata da Marco Zoratti, ha programmato per il suo quinto anno di attività.

“L’attenzione e la partecipazione che abbiamo riscontrato nelle precedenti edizioni ci hanno spinti ad ampliare ulteriormente l’offerta per il 2025 – ha dichiarato Zoratti di fronte agli oltre ottanta partecipanti, molti dei quali giunti anche per sottoscrivere il tesseramento per l’anno in corso –. Udine vuole crescere attraverso l’enogastronomia, la cultura, la scoperta e la convivialità. La nostra missione è rispondere a questa esigenza con un programma stimolante e coinvolgente”. Un progetto che si regge su una solida rete di collaborazioni locali. L’associazione, fondata nel 2020, ha saputo in questi anni consolidare un’importante network di sponsor e sostenitori: aziende e realtà del territorio che credono nella Pro Loco e che, attraverso un opuscolo dedicato, offrono scontistiche e vantaggi esclusivi ai suoi soci grazie alla collaborazione con UNPLI regionale, con il suo presidente Pietro De Marchi.

Al termine dell’incontro, la giornata si è conclusa con una visita guidata dalla dott.ssa Elisabetta Milan alla Pinacoteca custodita all’interno dell’ex sede della Banca d’Italia. Una collezione di opere d’arte, dipinti e documenti storici, che ha permesso ai partecipanti di scoprire un luogo di grande valore artistico nel cuore della città. Il programma del 2025 conta una ventina di appuntamenti, di cui circa la metà riservati ai soli iscritti. Spiccano, tra le altre iniziative, diversi viaggi all’estero in collaborazione con i Fogolârs Furlan, pensati per rafforzare il legame fra le comunità friulane nel mondo.

“Crediamo che esportare la nostra cultura sia fondamentale per mantenere viva l’identità friulana – ha spiegato Zoratti –. Negli anni, abbiamo costruito un ponte tra il Friuli e le comunità all’estero, e i nostri eventi, tra degustazioni, concerti e incontri culturali, ne sono la prova”.Due esempi emblematici del nuovo programma – che si sviluppa da febbraio fino a dicembre 2025 – sono la presentazione, il 16 maggio in Sala Ajace, del libro “Grande Patriarcato. Dalla fine dell’antichità ai Dolfin”, a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese e della professoressa Silvia Blason, e la seconda edizione di “Appuntamento con Tina Modotti”, in programma il 17 agosto a Palazzo Morpurgo. In particolare, quest’ultima iniziativa punta i riflettori su una delle figure friulane più iconiche di sempre, attraverso ricostruzioni storico-artistiche, momenti musicali e approfondimenti sulla vita e l’opera della celebre fotografa. “La nostra speranza – ha concluso Zoratti – è che ogni singolo evento diventi un’occasione di crescita culturale e di relazione tra le persone, in un periodo in cui il senso di comunità ha un valore inestimabile”.

Il Programma Pro Loco Città di Udine 2025 in sintesi: