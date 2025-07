Campagna antizanzare a Udine: le disinfestazioni e kit in distribuzione

Anche quest’anno il Comune di Udine è impegnato in prima linea contro la proliferazione delle zanzare nel periodo estivo. A maggio è partita l’ampia azione di disinfestazione nelle aree pubbliche, in un programma di interventi sulle oltre 21 mila caditorie e tombini presenti sul territorio comunale, che continuerà per tutta l’estate fino a ottobre. Parallelamente a questa attività, l’amministrazione ha però messo a punto anche un’importante campagna di sensibilizzazione in cui saranno distribuite le capsule per il trattamento antizanzare alla cittadinanza e diffuse le migliori pratiche per prevenire la proliferazione delle zanzare anche in aree private.

“Con questa campagna il Comune di Udine rinnova il proprio impegno per la salute pubblica e la qualità della vita nei quartieri. Alle disinfestazioni programmate affianchiamo un’azione concreta e partecipata, che coinvolge direttamente i cittadini nella prevenzione. Distribuire i kit ecologici e informare sui comportamenti corretti significa rafforzare una cultura della cura condivisa degli spazi in cui viviamo. È un’iniziativa che migliora la vivibilità urbana, risponde a un’esigenza concreta dei cittadini nel periodo estivo e tutela l’ambiente”, è il commento dell’assessora all’ambiente Eleonora Meloni.

Gli appuntamenti ai mercati di quartiere

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Udine ha organizzato un fitto calendario di appuntamenti informativi, in collaborazione con la ditta Servizi Innovativi, sui rischi legati alla proliferazione delle zanzare in ambito urbano, e sui migliori comportamenti da adottare per tutelare la salute pubblica anche in contesto privato. Si tratta di un’iniziativa che negli scorsi due anni ha ricevuto una risposta importante da parte della cittadinanza.

Ai banchetti informativi verranno consegnati, in maniera del tutto gratuita, in aggiunta agli opuscoli con le informazioni più importanti sul tema, anche i kit di compresse ecologiche per trattare i siti più a rischio per la proliferazione delle zanzare e delle larve in contesto privato, come scarichi esterni, orti, grondaie, vasi e sottovasi dove può accumularsi acqua stagnante.

Si parte con il primo appuntamento sabato 17 luglio nel piazzale della Chiesa di Sant’Osvaldo, ma nelle prossime settimane lo stand farà tappa anche in altri luoghi di aggregazione nei quartieri, tra cui il parco Ardito Desio, dove si è spostato temporaneamente il mercato ortofrutticolo del parco del Cormor, in piazza Duomo (e poi in piazza XX Settembre, una volta conclusi i lavori) e in viale Vat, sede del tradizionale mercato di quartiere.

Un progetto ecocompatibile

Il progetto è volto all’eco-sostenibilità della lotta alle zanzare. Sia per quanto riguarda l’attività di disinfestazione diffusa che per le azioni in contesto privato, l’obiettivo di questa iniziativa è la disinfestazione preventiva delle aree a rischio con impiego di prodotti ecologici, con la progressiva riduzione dell’uso di prodotti chimici tipici dei trattamenti antilarvali tradizionali.

Il calendario di appuntamenti nei quartieri