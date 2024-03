Alla Casa dell’Immacolata il nuovo laboratorio per la lavorazione del legno

Il laboratorio per la lavorazione del legno del Cluster Legno Arredo Casa Fvg.

Nasce a Udine “Abitare il legno”, la quarta Platform del Cluster Legno Arredo Casa FVG in regione e la seconda nella città di Udine: il nuovo laboratorio è dotato di tecnologie e macchinari 4.0 e formerà operatori per la lavorazione del legno, in particolare per gli elementi tipici del sistema Casa ed edilizia con sede presso la Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja.

In sinergia con il Cluster e un importante gruppo di aziende del settore legno regionale, la Platform si inserisce nell’innovativo percorso di valorizzazione del comparto legno, arredo e mobile che il Cluster ha avviato dal 2020 in collaborazione con i propri soci, la Regione FVG e le realtà economiche territoriali.

“Il progetto Innovation Platform punta a sviluppare una rete di centri di formazione e professionalizzazione di figure da inserire nelle aziende del Legno Arredo – informa il presidente del Cluster Matteo Tonon -. Da oltre tre anni proseguono quindi attività di formazione di figure da inserire presso le nostre Innovation Platform, dedicate a Brugnera alle tecnologie per il mobile, a Udine all’arredo imbottito, a Manzano all’ecodesign e la sostenibilità. Oggi si aggiunge un nuovo laboratorio, a Udine, vocato alla professionalizzazione specifica di operatori del legno per il comparto Casa ed edilizia“.

L’inaugurazione del laboratorio si terrà giovedì̀ 7 marzo alle ore 9.30 in via San Domenico 50 a Udine. Interverranno Federico Pirone, assessore comunale Istruzione, università̀ e cultura, Vittorino Boem, direttore Fondazione Casa dell’Immacolata, Matteo Tonon, presidente Cluster legno arredo FVG, Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università̀ e famiglia. Seguirà il rito di benedizione.