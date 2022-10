Caso mense scolastiche, arriva l’archiviazione per l’ex assessore di Udine

Elisa Asia Battaglia era stata coinvolta nelle indagini sulle mense di Udine.

Arriva l’archiviazione per l’ex assessore all’istruzione di Udine Elisa Asia Battaglia, finita nell’indagine relativa al caso delle mense scolastiche.

Nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Udine ha avanzato richiesta di archiviazione che è stata accolta dal gip. Dopo quasi due anni di lunghe e scrupolose indagini, il gip ha dunque ritenuto che non emergesse alcuna condotta penalmente rilevante a suo carico.

“L’archiviazione – ha commentato – è una ottima notizia, conferma il mio corretto operato nelle funzioni di assessore e chiude definitivamente la stagione delle accuse che ho subìto in silenzio e fiduciosa che la mia onestà condotta sarebbe stata certificata dalla magistratura. L’archiviazione non può però far dimenticare a me e alla mia famiglia il danno personale della gogna mediatica ingiustamente subìto. Sarà opportuna una riflessione su quanto io sia stata bersaglio e ora esigo che mi sia restituita l’immagine pubblica di Amministratore corretto e fedele ai suoi doveri. Ringrazio coloro i quali in questi mesi non mi hanno mai fatto mancare il proprio supporto e tutti coloro i quali, durante tutto questo difficile periodo, mi hanno inviato messaggi di sostegno e vicinanza. Un ringraziamento particolare va al mio avvocato Teresa Dennetta che mi ha sopportato e supportato, dal punto di vista legale e professionale e umano”.

L’ex assessore Battaglia si era dimessa a luglio dello scorso anno, quando il suo nome era finito tra gli indagati dell’inchiesta sulle mense scolastiche.