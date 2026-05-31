Caso Solet, archiviata l’inchiesta per violenza sessuale

Archiviato il procedimento penale a carico di Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha accolto la richiesta formulata dalla Procura, disponendo la chiusura dell’inchiesta nella quale il calciatore era indagato per l’ipotesi di violenza sessuale.



A darne notizia sono stati gli avvocati Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, difensori del giocatore bianconero.

La decisione del gip

Il provvedimento del giudice arriva dopo che, già nel febbraio scorso, la Procura di Udine aveva ritenuto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio per l’ipotesi contestata.



La persona offesa, una donna di circa 30 anni, tramite il proprio legale si era opposta alla richiesta di archiviazione, chiedendo ulteriori accertamenti. Il gip, tuttavia, il 28 maggio, ha accolto la posizione della Procura e ha disposto l’archiviazione del procedimento.

L’indagine partita dopo una denuncia

L’inchiesta era stata avviata dopo una denuncia presentata nel maggio 2025. Secondo quanto ricostruito nella fase investigativa, i fatti sarebbero stati collocati al termine di una serata trascorsa dalla donna con il calciatore e alcuni amici, conclusasi poi nell’abitazione dell’atleta.