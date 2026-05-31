Piccoli calciatori crescono: a Premariacco la grande festa regionale dei Primi Calci

Una giornata di sport, gioco e condivisione

Lo stadio Aurora di Premariacco si è trasformato oggi in un grande campo di festa per i piccoli calciatori del Friuli Venezia Giulia. Si è svolta infatti la Festa Regionale Under 8/Under 9 della categoria Primi Calci, un appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine che stanno muovendo i primi passi nel mondo del calcio.

Alla manifestazione hanno partecipato 34 squadre provenienti da tutte le province friulane, confermando il forte coinvolgimento del territorio e delle società sportive regionali. Una giornata vissuta all’insegna del gioco, del divertimento e della condivisione, con il calcio inteso prima di tutto come occasione di crescita, socialità e aggregazione.

Il “Fun Football” per i giovani atleti

L’evento, conosciuto anche come “Fun Football”, è la grande festa regionale dedicata alla categoria Primi Calci ed è organizzato annualmente da FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con LND Friuli Venezia Giulia.

Nel corso della giornata i giovani atleti sono stati coinvolti in giochi di abilità motoria e in partite amichevoli a misura di bambino, pensate per valorizzare il piacere di stare insieme e di divertirsi, senza mettere al centro il risultato. Un clima di festa che ha accompagnato non solo i piccoli calciatori, ma anche le tante famiglie presenti sugli spalti e attorno al campo.

Premariacco al centro dello sport giovanile regionale

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione dello sport di base, quello che nasce nei campi delle società locali e che accompagna i bambini nelle prime esperienze sportive. Animazione, gadget e momenti di partecipazione hanno reso la giornata ancora più speciale per tutti i presenti.

A supportare l’organizzazione è stata anche Azzurra Calcio 1963, che ha messo a disposizione le strutture gestite dal Comune di Premariacco, offrendo il proprio contributo logistico alla buona riuscita dell’iniziativa.