L’azienda friulana avrà un nuovo ufficio nell’area di Udine Mercati, ampliando l’offerta ai servizi doganali

In un mercato sempre più globalizzato, dove i trasporti internazionali sono sempre più impegnativi in termini di costi e di gestione a causa di una pluralità di fattori, dai conflitti internazionali alle misure protezionistiche adottate dagli Stati, solo per citare due esempi, poter accorciare i tempi e facilitare così le spedizioni si traduce in una risorsa importantissima per le aziende friulane, ma non solo.

Ne sa qualcosa Ceccarelli Group, leader nel settore della logistica e dei trasporti con quartier generale a Udine, ma con altre sedi sparse in tutto il Nord Italia, che proprio per consentire alla clientela un’offerta “chiavi in mano”, ha acquisito in questi giorni la Gipieffe Spedizioni di Udine, realtà che da anni si occupa delle pratiche doganali.

Offrire un servizio a 360 gradi

L’operazione commerciale appena compiuta dal gruppo friulano, dunque, consentirà a Ceccarelli di essere l’unica realtà di questo tipo in Friuli Venezia Giulia ad offrire un servizio a 360 gradi che va dalla logistica al trasporto, dalla supply chain alla gestione, appunto, di tutte le pratiche doganali, servizi solitamente offerti solo dalle grandi multinazionali. “Nella costante logica di estendere i servizi offerti alla nostra clientela – conferma Gabriel Fanelli, amministratore delegato di Ceccarelli Group – aggiungiamo ora anche tutto ciò che riguarda le operazioni doganali”.

L’importanza delle pratiche doganali

Sul perché sia così importante, nei trasporti extra UE, questo genere di servizi è lo stesso Fanelli a spiegarlo. “Molte aziende, probabilmente per scarsa informazione – chiarisce l’ad di Ceccarelli Group –, trascurano alcuni aspetti che però hanno delle grosse implicazioni anche penali. Penso, ad esempio, ai beni dual use, ovvero prodotti a duplice uso consistenti tanto in beni materiali che immateriali, come software, progetti e le tecnologie, che, sebbene nascano e siano venduti per un utilizzo civile, potrebbero anche avere un uso militare. Per questo genere di beni – prosegue Fanelli – ci sono delle procedure molto particolari, che se non seguite correttamente, possono avere ripercussioni importanti per l’azienda”.

D’ora in poi, dunque, Ceccarelli avrà un suo nuovo ufficio all’interno dell’area di Udine Mercati, ovvero la zona doganale, a disposizione sia per la consulenza sia, se richiesto dall’azienda, per la gestione a 360 gradi di tutte le operazioni di trasporto. Un ulteriore tassello per l’azienda friulana che in questo modo amplia la sua offerta nell’ottica di costante innovazione al servizio della clientela.