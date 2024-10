Gemona aderisce alla Giornata nazionale del trekking urbano

Giovedì 31 ottobre un percorso tra arte, storia e devozione lungo le antiche vie di Gemona

Nel 2024 anche Gemona del Friuli avrà l’onore di partecipare per la prima volta alla XXI Giornata nazionale del trekking urbano, un evento nato a Siena nel 2003 e che, negli anni, ha visto crescere esponenzialmente la sua popolarità, coinvolgendo oltre 100 Comuni in tutta Italia nell’ultima edizione, in programma il 31 ottobre.

Questa edizione rappresenta un’occasione unica per esplorare a piedi gli angoli più nascosti del centro storico di Gemona, offrendo un’esperienza di turismo lento e sostenibile, all’insegna della scoperta culturale e della connessione con il territorio.

Un percorso tra arte, storia e devozione

“Per debuttare in questo progetto – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – abbiamo proposto un percorso culturale e devozionale che guidi i partecipanti attraverso le affascinanti vie della nostra cittadina, rivelandone la storia e valorizzando il suo patrimonio artistico e architettonico, il quale testimonia il suo glorioso passato medievale ma tramanda anche la tragica devastazione del terremoto del 1976”.

Quattro sono i luoghi simbolo su cui il trekking urbano si soffermerà. Si tratta del Santuario di Sant’Antonio: primo al mondo dedicato al Santo di Padova (anno 1248), ricostruito in stile moderno dopo il sisma, la cui cripta ospita una pregevole pinacoteca. Si passerà, poi, per il Convento delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore: restaurato tra il 1860 e il 1861 dalla duchessa parigina Laura Leroux de Bauffremont, questo edificio accoglie oggi una vivace comunità religiosa.

Nel percorso, non mancherà il Duomo gotico di Santa Maria Assunta, con le sue celebri colonne inclinate dal sisma, conserva affreschi di grande valore, un sacello e un suggestivo ossario. Infine, il lavatoio del XVI secolo: ancora alimentato da una sorgente perenne, rappresenta un interessante esempio di architettura rurale con la sua struttura aperta su tre lati.

Questo itinerario, della durata di circa 2 ore e 30 minuti e con una lunghezza di 3 chilometri, è accessibile a tutti, con un livello di difficoltà basso. La partenza è prevista per le 10 dal Santuario di Sant’Antonio. Qui le https://www.trekkingurbano.info/gemona-del-friuli/

Il turismo lento

“Partecipare alla Giornata nazionale del trekking urbano non significa solo fare una gradevole passeggiata – conclude il vicesindaco Virilli -, ma immergersi in un viaggio nel tempo, riscoprendo il valore del turismo lento. Questo approccio consente ai visitatori di apprezzare appieno la bellezza e la storia dei luoghi, favorendo una connessione autentica con il territorio e le comunità che lo abitano. Si tratta di un’opportunità che stiamo perseguendo, insieme a PromoTurismoFVG, al locale Santuario e ai Frati della Basilica di Padova, anche nell’ambito del Cammino di Sant’Antonio, percorribile a piedi e in bici. Accanto a questa progettualità non vanno poi dimenticate quelle dedicate al mondo bike curate dagli assessori Mara Gubiani e Davis Goi“.

Per informazioni: 0432-973244 / 0432-973204, www.visitgemona.com o cultura@comune.gemona.ud.it