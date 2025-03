Centro di Udine in fermento, aprono i battenti 5 nuove attività tra moda e food

L’apertuta di nuovi negozi a Udine.

Il cuore pulsante di Udine si arricchisce di nuove realtà commerciali, segnando un’importante spinta alla vitalità economica della città: nell’ultima settimana, cinque nuove attività, tra negozi di abbigliamento e food, hanno aperto i battenti, testimoniando il fermento imprenditoriale e l’adattabilità del capoluogo friulano alle evoluzioni del mercato.

Le nuove inaugurazioni rafforzano il ruolo del centro storico come polo attrattivo per shopping, ristorazione e servizi, confermando la capacità di Udine di rinnovarsi e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.

Moda e sostenibilità: nuove proposte per lo shopping

Tra le aperture spiccano due nuovi punti vendita di abbigliamento: J-Square, marchio del gruppo Arteni, che ha scelto piazza Matteotti per la sua nuova sede, e Scout, che ha sostituito la storica profumeria Limoni in via Rialto. Due nuove realtà che ampliano l’offerta fashion del centro città, consolidando Udine come riferimento per lo shopping giovane e di tendenza.

A rafforzare l’anima sostenibile del commercio locale è invece Swap and Shop, inaugurato in via Sarpi. Il nuovo concept store, dedicato alla moda circolare, punta su capi di seconda mano selezionati e di alta qualità, intercettando la crescente attenzione del pubblico verso il riuso e il consumo consapevole.

Ritorni e nuove tendenze nel food

Grande fermento anche nel settore della ristorazione. Via Mercatovecchio accoglie la riapertura dell’ex bar baRCOLLO, ora 1859, in una delle vie più frequentate del centro. Novità anche per il settore gastronomico con l’arrivo di Crave Food Bakery in via Giovanni da Udine. Il laboratorio di pasticceria all’americana propone dolci innovativi, tra cui opzioni vegane, senza glutine e sugarfree, portando un tocco internazionale all’offerta dolciaria della città.

Un segnale positivo per Udine

Alle inaugurazioni era presente il vicesindaco Alessandro Venanzi, che ha sottolineato l’importanza di queste nuove aperture: “Si tratta di un bel segnale di vitalità per il cuore di Udine, che continua a rimanere attrattivo per gli investitori e dimostra un dinamismo che qualifica un’attività commerciale in salute. Le dinamiche cittadine stanno evolvendo: da una matrice prettamente commerciale si sta passando a un più ampio bagaglio di servizi del terziario, che trovano una risposta sempre più solida in città”.