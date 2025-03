E’ arrivato il momento del Luna Park di Primavera a Udine.

Autoscontri, giostre, tiri al bersaglio, percorsi a tema e banchi di dolciumi torneranno a Udine nel tradizionale appuntamento annuale con il Luna Park di primavera. Le attrazioni presenti saranno circa una trentina, come da tradizione, in una versione ristretta della festa autunnale coi “baracconi” di Santa Caterina.

Le giostre primaverili occuperanno circa la metà dell’ellisse di Giardin Grande, ma non saranno posizionate sulle aree verdi della piazza, per garantirne la massima tutela e conservazione. Per questo motivo, nel periodo tra il 24 marzo e il 22 aprile, comprensivo di allestimento e disallestimento della piazza, l’amministrazione comunale ha previsto alcune sostanziali modifiche alla circolazione del traffico. Tutta l’area occupata dalle attrazioni (lato Liceo Stellini e lato sud) sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta. Il resto dell’ellisse sarà invece percorribile.

Le modifiche alla circolazione per il Luna Park a Udine

In particolare, sarà istituito un doppio senso di circolazione sul lato castello della piazza, con velocità massima consentita di 30 chilometri orari. In corrispondenza dell’intersezione con viale della Vittoria sarà posizionato un semaforo temporaneo parallelo a quello già presente.

Sempre sul lato nord, il tratto di strada che collega largo delle Grazie a viale della Vittoria sarà percorribile solo in direzione viale della Vittoria e non sarà consentito svoltare a destra e “salire” verso largo delle Grazie e via Sant’Agostino. Con queste modifiche temporanee, pensate per garantire la massima fruibilità della piazza durante il Luna Park di primavera, anche l’accesso al parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio sarà sempre consentito.