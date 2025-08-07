Addio la gioielleria Franz: chiude un altro pezzo di storia di Udine

Aperta la procedura di Liquidazione giudiziale per la gioielleria Franz.

Dopo oltre 75 anni di attività, la storica gioielleria Franz chiude i battenti. Il tribunale di Udine ha decretato, il 28 luglio scorso, l’apertura della liquidazione giudiziale dell’attività con sede in via Lionello.

L’istanza è stata presentata dalla stessa titolare, Beatrice Franz, terza generazione di una dinastia di orafi conosciuta in tutta la città. I giudici hanno accolto la richiesta, e l’esame dello stato passivo è stata fissata per il 17 novembre alle ore 9.

Fondata nel secondo dopoguerra, la gioielleria ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di udinesi, distinguendosi per eleganza, tradizione e affidabilità. Dopo la chiusura del primo punto vendita in via Vittorio Veneto nel 2019, l’attività si era concentrata esclusivamente sulla sede di via Lionello, proprio di fronte a Palazzo D’Aronco. Ora anche quella vetrina si è spenta, lasciando un vuoto visibile nel cuore del centro storico.

Come da prassi, è iniziata la catalogazione dei beni – gioielli, orologi e arredi – che saranno messi in liquidazione. La chiusura della gioielleria è un segnale preoccupante dello stato del commercio cittadino, che vede moltiplicarsi le serrande abbassate, in particolare nelle vie storiche del centro.