Al cinema all’aperto di Udine arriva il film su Berlinguer 

Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni ’70 del più importante partito comunista del mondo occidentale, con oltre un milione settecentomila iscritti e più di dodici milioni di elettori, uniti dalla grande ambizione di realizzare il socialismo nella democrazia. BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE racconta la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. A dare il volto allo statista italiano Elio Germano.

Il film di Andrea Segre torna sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna lunedì 18 agosto alle ore 21.15. E grazie alla promozione Cinema Revolution (dedicata ai film italiani e europei), il biglietto costa solo €3,50. La biglietteria del cinema all’aperto aprirà alle 20.45. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie.