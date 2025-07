Cinque studenti con il massimo dei voti all’IPS “Giacomo Ceconi” di Udine: due dai corsi serali

Sono cinque gli studenti dell’Istituto Professionale “Giacomo Ceconi” di Udine, situato in via Alessandro Manzoni 6, che hanno ottenuto il punteggio massimo all’Esame di Stato.

La scuola si distingue per un’articolata offerta formativa, che comprende quattro indirizzi diurni: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – odontotecnico, e Produzioni Tessili Sartoriali (industria e artigianato per il Made in Italy). A questi si affianca il corso serale di Istruzione per Adulti con indirizzo Servizi Socio-Sanitari.

A raggiungere il massimo punteggio nei diversi percorsi sono stati: Paola Antohi, per l’indirizzo Ausiliario delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico, Ambra Orgnacco, per Industria e Artigianato per il Made in Italy, Chiara Palumbo, per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Simone Spadarotto e Morgan Sinicco, entrambi provenienti dal corso serale per adulti.