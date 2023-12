Il comandante interregionale dei carabinieri in visita a Udine

Ieri, a Udine, presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ha incontrato i Carabinieri della Legione, per uno scambio di auguri in occasione delle prossime Festività.

Ad accoglierlo, all’ingresso della Caserma “Attilio Basso”, erano presenti il Comandante della Legione, Gen. B. Francesco Atzeni, e un picchetto di militari in grande uniforme, che ha reso gli onori all’Autorità. La cerimonia si è tenuta nei saloni di rappresentanza della struttura militare, dove erano schierati i 4 Comandanti Provinciali, 6 Comandanti di Compagnia, 12 Comandanti di Stazione, i Comandanti dei Reparti Speciali presenti nel territorio, oltre a una rappresentanza di Carabinieri in servizio nei vari reparti e uffici del comando legionale, nonché i delegati della rappresentanza militare, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

A loro, il Generale Stefanizzi, visto l’approssimarsi delle festività natalizie, che vedranno, come di consueto, un incremento della presenza dei Carabinieri sul territorio per consentire a tutti di trascorrere delle serene feste, ha rivolto parole di apprezzamento e gratitudine per quanto fatto finora, e formulato i migliori auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo, sicuro che l’impegno delle donne e degli uomini dell’Arma continuerà con lo stesso slancio e la consueta professionalità. L’indirizzo di saluto è stato esteso anche ai Carabinieri in congedo, presenti all’incontro, il cui esempio costituisce la direzione da seguire per le giovani generazioni.