Il programma del fine settimana di Incanto si Natale a San Vito al Tagliamento.

Inizio positivo per Incanto di Natale, nuovo calendario per le festività del Comune di San Vito al Tagliamento: il primo fine settimana di eventi ha riempito il centro storico, con migliaia di persone che hanno assistito a concerti e spettacoli, mercatini ed eventi per più piccoli, apprezzando le offerte enogastronomiche delle casette e dei commercianti sanvitesi, con negozi e locali del centro nel cuore della festa. E ora arriva il secondo weekend.

Solo per dare alcuni dati erano circa 5 mila le persone in piazza del Popolo al momento del passaggio dei krampus della cittadina carinziana gemellata di St.Veit, flusso che si è mantenuto costante lungo tutte le giornate dall’8 al 10 dicembre. Facendo una stima, si parla di non meno di 15-20 mila persone lungo il weekend.

Il bilancio del primo weekend.

Numeri che significano anche ricadute dal punto di vista commerciale. Nell’attesa di bilanci più consolidati, un primo giro di pareri tra i negozi e bar del centro ha fatto rivelare un interessante afflusso di persone. Idem nelle casette natalizie collocate in piazza, che nei tre giorni hanno servito oltre 450 litri di vin brulè e 150 litri di cioccolata calda. Apprezzato molto anche il succo di mela caldo. Il Luna park in piazza Stadtlohn ha fatto registrare 2 mila 500 presenze e sono state più di 300 le frittelle degustate.

Tra i concerti, grande carica quella portata con il suo dj set da Frankie hi-nrg mc che dal palco ha invitato ad aderire alla raccolta firme per il riavvio del punto nascita dell’ospedale, raccolta ospitata nella casetta dedicata alle associazioni sanvitesi e che nel corso del weekend ha visto raccogliere oltre 2 mila firme.

“Ma oltre ai numeri davvero positivi, quello che va sottolineato è anche il grande apprezzamento per le proposte da parte del pubblico – sottolinea l’assessore alla vitalità Andrea Bruscia -, che ci spinge a continuare su questa strada intrapresa, tra eventi di qualità, idee innovative ed eccellenze enogastronomiche. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo avvio, a partire dalla Pro Loco con le sue proposte sempre apprezzate come anche ai gestori delle casette, dei locali pubblici e tutti i commercianti che hanno arricchito ulteriormente la proposta. Grazie anche Frankie hi-nrg mc per il sostegno alla nostra iniziativa sociale per la riattivazione del punto nascite all’ospedale sanvitese: parole molto importanti le sue. Ora ci prepariamo al secondo fine settimana che vedrà la prima volta Radio Piterpan a San Vito e culminerà con i concerti di Natale in duomo del Gruppo vocale Città di San Vito nel pomeriggio e della Filarmonica Sanvitese in Auditorium”.

Il programma.

14 DICEMBRE La festa ripartirà già da giovedì 14 dicembre. Alle 17 apertura delle Casette di Natale con alle 18 concerto live del Night and Swing Quartet in piazza del Popolo. All’auditorium Zotti per la rassegna San Vito Teatro “I Macbeth” (biglietti presso Ufficio IAT).



15 DICEMBRE Venerdì 15 dicembre dalle 8 alle 14 mercato cittadino. Alle 17 apertura delle Casette di Natale e alle 18 al teatro Arrigoni Concerto di Natale della Orchestra a Plettro sanvitese Odv. All’auditorium Zotti cinema alle 21 con il film Dream scenario. Alle 21 in piazza del Popolo sul palco il grande appuntamento con Impatto di Radio Piterpan.



16 DICEMBRE Sabato 16 dicembre ritornano gli eventi della Pro Loco. Trenino natalizio lungo le vie del centro dalle 10 alle 18, Mercatini – Voglia di Natale in Castello dalle 10 alle 19.30, Giocolorie e magie natalizie – spettacolo itinerante in Piazza del Popolo dalle 15-30 alle 18, Animazione per bambini con lo spettacolo Il Natale è alle porte… in Piazza del Popolo alle 15.30 e 16.30, Concerto Animarea in Piazzetta Pescheria alle 16.30.



Alle 10.30 apertura delle Casette di Natale in piazza del Popolo con dj set a sorpresa. Alle 15 sempre in piazza Consegna luce della pace, a cura del MASCI e scout San Vito e alle 17 all’Auditorium Zotti per la rassegna Piccoli Palchi spettacolo Attraverso il bosco di Teatro all’Improvviso.



Alle 21 sul palco di piazza del Popolo concerto di Simone Bertogna Woodstock Time Machine. Alla stessa ora all’auditorium Zotti cinema, Hunger games – – La ballata dell’usignolo e del serpente.

17 DICEMBRE Domenica 17 dicembre dalle 8 mercato cittadino straordinario e alle 10.30 apertura delle Casette di Natale in piazza del Popolo con dj set a sorpresa.



Per gli eventi della Pro Loco, Trenino natalizio lungo le vie del centro dalle 10 alle 18, Mercatini – Voglia di Natale in Castello dalle 10 alle 19.30, Mercatini di Natale in via Manfrin e via Amalteo dalle 10 alle 18.30, Animazione per bambini con laboratori natalizi e truccabimbi in piazza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, dalle 14 alle 17 Esibizione di canto della scuola Voice Art, alle 16.30 Trampolieri e spettacolo del fuoco sempre in piazza, Concerto Soulful Ladies in Piazzetta Pescheria alle 16.30.

Due i concerti di musica classica. Alle 16 in duomo Te Deum Laudamus – concerto Gruppo vocale Città di San Vito – Ensemble Trombe FVG (Verbum Caro Est con l’Associazione Daniele Delfino). Alle 18 all’Auditorium Zotti il Concerto di Natale della Filarmonica Sanvitese.

19 DICEMBRE Martedì 19 dicembre ancora cinema all’Auditorium Zotti con il film Cento domeniche.