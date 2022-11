Come richiedere il passaporto a Udine: ecco i passaggi da fare

Come richiedere il passaporto a Udine

Come richiedere il passaporto a Udine? Il passaporto è un documento personale d’identità ma soprattutto di viaggio, che ci permette di visitare i Paesi che si trovano al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato con microchip in copertina, tale documento contiene le informazioni generali del titolare, in particolare dati anagrafici, foto e impronte digitali. Di seguito sono riportati i passaggi da sostenere per richiedere il passaporto a Udine.

Come prenotare

La richiesta di prenotazione di Passaporto e Dichiarazione di Accompagno per minori va avanzata solamente tramite il portale di prenotazione “Passaporto Elettronico – Agenda OnLine”. Nell’eventualità in cui i posti disponibili nell’Agenda ONLINE dovessero essere terminati, l’Ufficio Passaporti può predisporre ulteriori appuntamenti per la settimana successiva. Il richiedente potrà dunque verificare costantemente la disponibilità di posti, eccezion fatta per quei casi di esigenze urgenti e documentate (lavoro, studio, cure mediche, lutti, acquisizione visti etc.).

Il cittadino potrà in seguito inviare una e-mail o compilare l’apposito modulo, disponibile all’ingresso della Questura, indicando l’indirizzo sul quale essere contattato dal personale dell’Ufficio, al fine di fissare un appuntamento a breve scadenza. Anche gli utenti già prenotati possono accedere agli ulteriori posti messi a disposizione con contestuale cancellazione dell’appuntamento già fissato.

Le domande per il rilascio dei passaporti presso il Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli e di Tolmezzo potranno inoltre essere presentate previa prenotazione seguendo le modalità prescritte nella sezione “COMMISSARIATI” del sito della Questura di Udine. Nel caso in cui il richiedente non dovesse disporre di una connessione internet, è possibile richiedere un appuntamento attraverso il comune di residenza, portando con sé codice fiscale e documento di riconoscimento. In caso di disabilità invece, viene resa possibile la richiesta di acquisizione delle impronte presso il proprio domicilio, contattando in orario antimeridiano l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Udine, (0432-413756 mail: urp.ud@poliziadistato.it).

Che documenti servono per il passaporto a Udine

Per completare la procedura di rilascio del passaporto viene richiesta una serie di documenti. Tra questi vi sono il modulo stampato della richiesta per il passaporto, un documento di riconoscimento valido, 2 foto tessere identiche e recenti, la ricevuta del pagamento, un contrassegno amministrativo e in caso di figlio minorenni un atto di assenso firmato da entrambi i genitori. Per quanto riguarda la ricevuta del pagamento, si tratta di un foglio che certifica il pagamento via conto corrente postale di 42,50 euro. Il versamento va effettuato mediante bollettino di c.c. n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con causale “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Le 2 foto dovranno essere recenti (entro i 6 mesi antecedenti), in formato foto tessera, senza occhiali da sole o copricapi (salvo motivi religiosi ma sempre con i tratti del volto bene in vista) e con un’espressione neutrale, al massimo un sorriso accennato.

Tempi di rilascio

Una volta effettuata la richiesta e quindi dopo aver presentato tutta la documentazione di sopra riportata, i tempi di attesa dipenderanno dagli uffici e dal numero di richieste del momento. Solitamente il lasso temporale medio è di un periodo che va dai 10 ai 15 giorni. Grazie alla convenzione con le Poste Italiane, stipulata il 27 ottobre 2014, sarà inoltre possibile richiedere il servizio “Passaporto a domicilio”, il cui costo totale ammonta a 9,05 euro. Il passaporto verrà pertanto consegnato a casa del richiedente e il relativo pagamento avverrà alla consegna.

Dichiarazione di accompagno minori

I genitori di minori d’età inferiore ai 14 anni possono concedere l’autorizzazione a una persona fisica o a una società di trasporto (compagnia aerea o di navigazione) ad accompagnare i propri figli. In tal caso dovranno richiedere la dichiarazione di accompagnamento affidandoli a un accompagnatore (ente o persona fisica) e utilizzando la nuova procedura nell’ambito del Servizio di Agenda Passaporto. Collegandosi all’indirizzo internet www.passaportonline.poliziadistato.it, i richiedenti avranno a disposizione una voce di menu denominata “Richieste di accompagno”. Una volta presa in carico, la richiesta sarà curata dall’Ufficio passaporti della Questura che invierà una mail ai richiedenti con l’appuntamento per il ritiro della dichiarazione o, nel caso in cui ve ne fosse necessità, con la richiesta di ulteriori informazioni.

I costi dell’operazione

Per richiedere il passaporto bisogna affrontare dei costi. Il primo è relativo al costo del passaporto stesso, che ammonta a 42,50 euro. Il secondo invece, riguarda il contrassegno amministrativo, per un totale di 73,50 euro.