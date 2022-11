Tragico incidente frontale in tangenziale a Tavagnacco, un morto e un ferito

L’incidente frontale sulla tangenziale a Tavagnacco.

Una persona ha perso la vita nella prima serata di oggi per le gravissime e lesioni riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la tangenziale, nel comune di Tavagnacco, all’altezza Salus.

L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto un’automedica e un’ambulanza. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale e una delle due auto si è ribaltata.

Una persona è morta mentre l’altra è rimasta incastrata. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno liberato la persona rimasta incastrata nell’abitacolo, in piena sinergia con il personale sanitario.

La persona ferita è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.