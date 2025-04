Una donna di 54 anni è stata trovata morta in casa sua a Udine.

Tragedia in via Manzini a Udine, dove nella serata di venerdì 4 aprile una donna di 54 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione. La scoperta è avvenuta intorno alle 19:50, quando i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari sono intervenuti su segnalazione dei vicini.

A destare sospetti sono state le ripetute chiamate del compagno della donna, che non ricevendo risposta ha continuato a contattarla insistentemente. I vicini, allarmati dal telefono che squillava senza sosta, hanno deciso di avvertire la Polizia. Sono stati i vigili del fuoco ad entrare nell’appartamento passando da una finestra, trattandosi di un appartamento situato al quarto piano.

Una volta all’interno, la tragica scoperta: la donna, di nazionalità italiana, è stata rinvenuta riversa sul pavimento della camera da letto. L’appartamento si presentava in ordine, senza segni di effrazione o violenza. Il riscaldamento era centralizzato e il fornello risultava spento, escludendo immediatamente ipotesi di malfunzionamenti domestici o intossicazioni.

Il medico della SORES, intervenuto per constatare il decesso, ha stimato che la morte sia avvenuta circa dieci ore prima del ritrovamento. Si ipotizza una morte per cause naturali, non riscontrando elementi che possano suggerire il coinvolgimento di terzi.