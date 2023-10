“Il Comune di Udine esponga la bandiera di Israele”: la proposta

La richiesta del Capogruppo di Fratelli d’Italia Onorio Vidoni.

“Esprimiamo la totale solidarietà e l’incrollabile sostegno allo Stato di Israele in seguito ai brutali attacchi perpetrati dai terroristi di Hamas, attacchi che richiamano alla mente gli orrori dell’Olocausto e che rappresentano un ennesimo esempio di come persone crudeli colpiscono civili innocenti e minacciano la sicurezza di una nazione sovrana che ha, dunque, il pieno diritto di difendersi. È fondamentale che tutti noi, anche nel nostro piccolo, insieme all’Italia e all’intero Occidente, ci schieriamo al fianco di Israele, unico baluardo democratico del Medio Oriente”, dichiara in una nota Luca Onorio Vidoni, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Udine..



“Come già richiesto al Sindaco De Toni e al suo staff – continua il capogruppo Vidoni – ribadiamo con forza la posizione di Fratelli d’Italia affinché anche il Comune di Udine aderisca quanto prima all’appello della Federazione Italia Israele, che invita i Comuni, le Regioni e il Governo a esporre o a proiettare la bandiera o i colori di Israele sulle facciate dei loro edifici come segno tangibile di solidarietà e sostegno verso lo Stato di Israele.”