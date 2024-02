Preiscrizioni per corsi di ballo e ginnastica dolce.

Il prossimo lunedì 19 febbraio apriranno le preiscrizioni ai corsi di attività motoria dolce e ballo di gruppo organizzati dal Comune di Udine nel periodo primaverile, da marzo a giugno. I corsi sono tornati nello scorso autunno dopo un’assenza di diversi anni e fanno parte delle iniziative realizzate dall’Assessorato allo Sport, in collaborazione con esperti del settore, per promuovere il benessere psicofisico e l’invecchiamento attivo della fascia più anziana della cittadinanza, nonché per favorire momenti di socialità per la comunità cittadina.

Dove e quando si terranno i corsi.

Gli appuntamenti primaverili si terranno dalla seconda settimana di marzo fino a giugno inoltrato, articolati in 25 lezioni (2 a settimana), e sono dedicati a tutti i residenti nel Comune di Udine, in particolar modo ai cittadini over 65, per i quali sono riservate tariffe agevolate. Le attività motorie si terranno nelle palestre comunali delle scuole IV Novembre, D’Orlandi, Zardini, Zorutti, San Domenico, Carducci e Fermi, mentre i balli di gruppo saranno organizzati presso la palestra dell’istituto Nievo.

Le attività prevedono esercizi graduali, come stretching e allungamenti, finalizzati al rafforzamento della mobilità articolare, con l’obiettivo di allenare il corpo senza un eccessivo sforzo fisico. Tutti questi esercizi puntano ad aumentare la flessibilità dei muscoli e la fluidità dei movimenti, con molti benefici soprattutto per la postura e per la respirazione. Questi elementi, soprattutto per la popolazione più anziana, possono fare la differenza anche nei più piccoli sforzi quotidiani.

Come iscriversi.

Tutti i cittadini che intendono partecipare possono rivolgersi per la preiscrizione al numero 340 342 3599 o inviando una e-mail all’indirizzo tabusport@gmail.com. Per completare formalmente l’iscrizione, sarà invece necessario recarsi presso la sede della ex Circoscrizione n.2 in via Martignacco 146 mercoledì 28 febbraio dalle ore 16 alle ore 18, o in alternativa nella mattinata di sabato 2 marzo dalle ore 9 alle ore 12. Prima dell’inizio dei corsi, è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

I costi.

Il costo per prendere parte alle attività è di € 50,50 per chi presenta una certificazione Isee fino a € 30.000, mentre la tariffa ordinaria ammonta a €75,75. Per le cittadine e i cittadini over 65 che rientrano nella stessa fascia Isee la tariffa scende a €30, mentre la quota ordinaria per questa fascia d’età, comunque più bassa rispetto alla tariffa senza sconti, è di 60€.

Il calendario delle lezioni.

Per quanto riguarda il calendario degli appuntamenti, nella palestra della scuola IV Novembre e alla Enrico Fermi i corsi si terranno mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 19.00, dal 15 marzo al 14 giugno.

Alla D’Orlandi e alla Zorutti i corsi avranno luogo il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle 18, dal 12 marzo al 13 giugno. Lunedì e giovedì saranno invece i giorni dedicati alla ginnastica dolce presso la palestra della scuola Zardini e alla San Domenico. Nel primo caso, a Cussignacco, dalle 16 alle 17, nel secondo caso dalle 17 alle 18, dall’11 marzo al 13 giugno.

I balli di gruppo nella palestra della scuola primaria Ippolito Nievo si terranno invece martedì e venerdì in due fasce orarie consecutive, dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20 dal 15 marzo al 14 giugno.