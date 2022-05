E il curioso uomo vestito d’arancione continua a restare in via Roma

L’uomo arancione si fa rivedere in via Roma a Udine.

Ci risiamo: dopo essersi fatto già notare nei giorni scorsi, mettendo in apprensione i passanti in via Roma, a Udine, il misterioso uomo-manichino vestito di arancione, da molti scambiato all’inizio per una persona reale ma poi rivelatosi, a uno sguardo più attento, un manichino, è improvvisamente ricomparso.

Al punto che qualcuno, tra il curioso e il preoccupato, vorrebbe capirci di più: magari chiedendo alla polizia municipale. Le domande dei cittadini, del resto, sembrano legittime: “Anche oggi presente il manichino in via Roma. Già fatta segnalazione alla polizia municipale per comprendere la legittimazione dello stesso. Porta una casacca fluo di un’attività, si tratta quindi di pubblicità? Siamo su suolo pubblico? Certamente simpatica, ma corretta? Si attende riscontro”.

