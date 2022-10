Il bar a Cussignacco avrà uno spazio per i bambini

Un aperitivo in serenità? E’ un lusso che molti genitori non riescono a permettersi; ecco allora che ci hanno pensato Dario e Marika che a Cussignacco hanno riaperto oggi lo storico bar del paese, La Torate, diventato nella sua rinnovata gestione La Nuova Torate.

Nel locale, i due hanno recuperato una saletta da dedicare ai giochi di bambini e ragazzini: “Siccome ho figli – racconta Dario Privitera -, so che quando andavo a fare un aperitivo con gli amici mi andava di traverso perché loro si annoiavano. Stiamo quindi allestendo uno spazio con videogiochi, tavolini per disegnare, televisione con i cartoni animati e altri passatempi in modo che i più piccoli si divertano e i genitori possano godersi tranquillamente l’aperitivo”.

Lo storico locale, in via Veneto dietro le poste, sarà gestito da Dario e sua moglie Marika Gange: “Siamo arrivati qui 14 anni fa dal Sud Italia – racconta Dario -, e dopo tanti anni di sacrifici, mettendo da parte i risparmi, abbiamo aperto nel 2016 il nostro primo bar, a Paparotti, e ora il secondo”.

Al bar di Cussignacco, tra l’altro, hanno voluto restituire lo storico nome: “Il padrone dei muri ha 85 anni e lo ha gestito per 60 anni – spiega -: per lui è sempre stato La Torate; addirittura la sua famiglia era “la famiglia della Torate”, nome che derivava dal fatto che vivevano lì della torre a Paparotti. Io sono un tradizionalista, così ho voluto fare un regalo a lui e a Cussignacco, chiamandolo di nuovo col nome con cui è sempre stato conosciuto”.