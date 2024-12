Dehors a Udine: prorogate a fine 2025 tutte le concessioni

Prorogate le concessioni di suolo pubblico ai dehors di Udine.

Si è tenuto questa mattina a Palazzo D’Aronco un incontro tra il vicesindaco e assessore al commercio e attività produttive Alessandro Venanzi, insieme dall’Assessore all’urbanistica Andrea Zini, e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. L’incontro è stato un momento di confronto e aggiornamento sul tema dei dehors, alla luce di quanto è stato introdotto dal Decreto Concorrenza recentemente approvato in via definitiva dal Senato.

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 per quelle concessioni di suolo pubblico ai dehors soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, impegno accompagnato dalla previsione, entro 12 mesi, di un decreto legislativo che riordini il settore in maniera organica.

Il comune di Udine, attraverso un’ordinanza della Polizia Locale, dal canto suo, ha deciso di prorogare alla stessa data, il 31 dicembre del prossimo anno, anche tutte le altre concessioni all’occupazione di suolo pubblico per somministrazione, riguardo le quali la competenza appartiene proprio alle amministrazioni locali, fatta eccezione per quelle autorizzazioni non in regola con i pagamenti del canone unico.

L’incontro.

Durante la riunione, il Vicesindaco Venanzi ha illustrato anche le linee guida del nuovo regolamento elaborato dal Comune di Udine in materia di dehors, destinato a entrare in vigore, salvo ulteriori proroghe di quello attuale, a partire dal 2026.

“Stiamo portando avanti le interlocuzioni con la Soprintendenza per andare in approvazione del regolamento comunale – ha spiegato Venanzi – con il quale intendiamo sanare situazioni sulla carta ancora temporanee, nate durante l’emergenza Covid, quando sono state concesse autorizzazioni straordinarie a sostegno delle attività economiche. Contiamo di approvare entro il 2026 la nuova disciplina in materia, la riteniamo necessaria perché avere chiarezza anche sul lungo termine è importante per lavorare al meglio, e le concessioni straordinarie, con il regolamento attualmente in vigore, non sarebbero possibili”.

“Vogliamo garantire una maggiore chiarezza normativa – conclude – e una occupazione del suolo pubblico, che tuteli tanto le attività quanto gli spazi del centro storico. Ci auspichiamo, come sempre, che incontri di aggiornamento come questi vengano accolti positivamente dai rappresentanti delle categorie economiche, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione per rendere il rapporto con le attività economiche più chiaro e meno imbrigliato nella burocrazia, ma con la massima chiarezza su ciò che è concesso e cosa no”.

Confcommercio mandamentale di Udine: “Importante la proroga delle concessioni per i dehors”

Confcommercio mandamentale di Udine considera “molto positivo” l’incontro di oggi con il vicesindaco Venanzi e l’assessore Zini sul tema dei dehors, con la contestuale proroga a tutto il 2025 delle concessioni sul territoriale comunale. «Il prossimo sarà un anno determinante per il suolo pubblico su cui operano i pubblici esercizi della città – commenta il consigliere mandamentale Giovanni Pigani, che ha partecipato alla riunione –. Per questo, è di buon auspicio che sull’argomento si sia consolidata un’interlocuzione stretta con l’amministrazione comunale»