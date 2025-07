Delizie di pesce e vini selezionati: a Udine apre l’Osteria da Mare

La nuova Osteria da Mare ha aperto a Udine.

Un ristorante di pesce che punta su una cucina raffinata, fatta di ingredienti locali e una carta vini selezionata con cura: questa la proposta dell’ Osteria da mare, il nuovo punto di riferimento per gli amanti del pesce inaugurato mercoledì 16 luglio in via Poscolle 47, a Udine.

Nata dall’unione dei soci Thomas Da Monte, Andrea Brabetz e Giuliano Rossi, l’offerta gastronomica è un equilibrio tra innovazione e tradizione, con un chiaro legame al territorio. A pranzo si possono gustare piatti pensati per una pausa semplice e veloce, ma senza rinunciare al gusto. La sera, invece, il menù si fa più ricercato, con portate che spaziano dal boreto gradese, ricetta di pesce tipica della cucina di Grado, a rivisitazioni di piatti della tradizione.

“Il progetto è nato da un incontro tra me e Thomas. Poi si è aggiunto Giuliano, con la sua passione per il vino. Insieme abbiamo deciso di creare qualcosa di particolare qui a Udine, un luogo che rispecchiasse le nostre idee e passioni”, racconta il socio Andrea Brabetz.

La cucina è interamente dedicata al pesce, con particolare attenzione alla materia prima del territorio friulano. A portare la sua filosofia e conoscenza, lo chef Thomas Da Monte, originario di Grado, con 34 anni di esperienza alle spalle in diverse parti del mondo e d’Italia, sulle navi da crociera, in hotel a cinque stelle e come chef privato. “È da cinque mesi che lavoriamo a questo locale. Tutto quello che vedete qui è frutto delle nostre mani, delle nostre idee. L’abbiamo costruito da zero, dando la nostra impronta”, dichiara lo chef.

All’offerta culinaria, si affianca quella enologica, con il sommelier di terzo livello Giuliano Rossi, che racconta come il suo sogno e la sua passione per il buon vino si siano trasformati in lavoro, e di come il suo obiettivo in questo locale sia “creare il giusto abbinamento tra piatto e vino, valorizzando entrambi”.

L’Osteria da Mare propone un’offerta esclusiva in città, inserendosi in un’area strategica come via Poscolle, una delle strade simbolo del rinnovamento commerciale di Udine. “Una via di grande passaggio, dove cittadini e visitatori possono apprezzare le bellezze del centro”, sottolinea l’assessore al commercio del Comune di Udine, Alessandro Venanzi.