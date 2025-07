Segue il letto del torrente invece del sentiero: escursionista bloccato su salti di roccia

Scendeva dalla ferrata sul Monte Hoberdeider sopra Sappada.

Un uomo nato nel 1988, residente nel pordenonese, è stato soccorso tra le 13 e le 14.30 di oggi dai tecnici della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e dall’elisoccorso regionale dopo essere rimasto bloccato su alcuni salti di roccia durante il rientro da un’escursione sul Monte Hoberdeider.

L’escursionista aveva percorso un tratto di via ferrata sulla cima del monte e, nel rientro attraverso il Cadino di Elbel, ha deviato dal sentiero ufficiale seguendo il letto asciutto di un torrente, finendo sopra alcune pareti rocciose. Risalire o scendere si è rivelato troppo difficile e per questo ha chiesto aiuto chiamando il Nue112.

La centrale Sores ha attivato la stazione di Sappada del Soccorso Alpino e inviato il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale. Dopo aver imbarcato un tecnico di elisoccorso a Sappada, il velivolo si è diretto verso l’area segnalata. La descrizione dettagliata fornita dall’escursionista e la conoscenza del territorio hanno guidato i soccorritori nel punto esatto.

L’uomo ha riferito di vedere sotto di sé una sosta attrezzata con chiodi e cordini, particolare che ha permesso di capire che si trovava sopra l’ultimo tiro della cascata di ghiaccio invernale chiamata “Stelle e lucciole”. Al secondo sorvolo l’escursionista è stato individuato: indossava abiti scuri ed era difficile da vedere al primo passaggio. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato direttamente sul luogo e ha agganciato l’uomo, ancora imbragato dalla via ferrata effettuata in precedenza, recuperandolo e portandolo in sicurezza nel centro di Sappada.