I donatori di sangue marceranno assieme agli alpini durante l’Adunata nazionale Ana in programma tra poche settimane a Udine. L’Afds provinciale ha infatti presentato la propria partecipazione allo storico evento, che porterà in Friuli oltre 500mila persone. Nell’incontro svoltosi in piazza Libertà è stato svelato in anteprima lo striscione che parteciperà alla sfilata di domenica 14 maggio, che riporta il motto: “Uniti per donare”.

“Il legame tra donatori di sangue e alpini è intenso e ha radici lontane nel tempo – ha spiegato il presidente Afds Roberto Flora – molto spesso infatti condividiamo la stessa base di volontari, uniti dal medesimo spirito di servizio per il prossimo”. “Siamo due facce della medesima medaglia, molti alpini sono anche donatori di sangue, e quindi è importante che questo messaggio venga proposto anche durante l’Adunata nazionale a Udine” ha sottolineato il presidente della Sezione provinciale Ana Dante Soravito de Franceschi. Alla presentazione hanno partecipato anche il prefetto Massimo Marchesiello e il neosindaco Alberto Felice De Toni, alla sua prima uscita in veste ufficiale con fascia tricolore.

Tra le numerose sezioni dell’Afds, poi, troviamo quella della Brigata Alpina Julia, fondata nel 2008 che riunisce non solo militari in servizio, ma anche quelli in congedo, familiari e amici. Conta attualmente 156 iscritti che nel 2022 hanno realizzato 179 donazioni, attività non sempre semplice per le numerose missioni all’estero. La sezione organizza uscite dell’autoemoteca nelle caserme di Udine, Remanzacco e Venzone. Nasce, invece, nel 1967 da alcuni militari anche la sezione “Alpini Riccardo Di Giusto” di Udine est, che nel corso del tempo si è aperta anche ai volontari civili. Rapporto molto stretto tra donatori e penne nere lo vanta pure la sezione di Campoformido, non solo perché i due gruppi condividono la stessa sede, ma anche perché partecipano assieme a numerose iniziative per la comunità.