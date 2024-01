Chiude la discoteca Krepapelle di Udine.

E’ sopravvissuto al grande declino delle discoteche, ha superato il covid e due anni fa ha celebrato i 20 anni di attività, ora però arriva il “The end”: il Krepapelle di via Tavagnacco a Udine chiude definitivamente.

La discoteca, una degli ultimi locali del capoluogo dove era possibile ballare, ha visto crescere e ballare generazioni di friulani: “I primi clienti ora vengono ad accompagnare i figli” aveva detto nel 2022 uno dei soci, raccontando la capacità di adattarsi ai cambiamenti del tempo, senza snaturarsi. Ma anche le belle storie prima o poi arrivano alla fine.

L’annuncio della chiusura è stato pubblicato sui social del “Krepa”, come era chiamato il punto di riferimento della movida notturna e danzereccia, e l’addio sarà con un’ultima grande festa a ingresso gratuito tutta la notte, prevista per sabato 20 gennaio.

“Dopo 22 anni di avventure indimenticabili, il momento purtroppo è arrivato: la fine del Krepapelle – cita il post -. Questo incredibile viaggio è stato colmo di emozioni, risate e momenti epici che rimarranno per sempre impressi nei cuori dei suoi fan. Ma come ogni grande storia che si rispetti, il Krepapelle si concluderà con una spettacolare e sorprendente nottata, lasciando un segno indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno seguito questa straordinaria avventura”.

“Per celebrare questo epilogo epico, vi invitiamo a quest’ultima straordinaria serata. Sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della storia, ballare al ritmo della musica che ci ha accompagnato per tutti questi anni e condividere un’ultima notte indimenticabile insieme. Non perdetevi l’ultimo capitolo. È un’opportunità da non perdere per dire addio al Krepapelle nel modo più spettacolare possibile”.