Furti ai danni di due locali a Udine.

Due furti, ai danni di altrettanti locali del centro di Udine, entrambi messi a segno nella notte tra il 7 e l’8 agosto. I ladri hanno prima spaccato le vetrate e poi rubato il fondo cassa. Non solo: in uno dei due si sono anche cucinati “la cena”.

A farne le spese sono stati il Piatto Sbeccato di via Baldissera, che è stato colpito dai ladri per la seconda volta in un mese e da cui sono spariti circa 400 euro, e il Tagliato col coltello di via Sarpi: in questo secondo caso, rotte con una pietra le vetrate di una finestra, i malviventi hanno rubato palmari e fondo cassa; prima però si sono cucinati uno stinco al forno. Sui fatti indagano le forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto che può arrivare dalle telecamere di videosorveglianza.