Chiusura notturna per i sottopassi di piazzale Cella e di via de Rubeis.

Nella notte tra martedì 8 agosto e mercoledì 9 agosto saranno chiusi al traffico i sottopassi ferroviari in Piazzale Cella, alla confluenza con via Lumignacco, e in via de Rubeis a Udine.

In particolare, il sottopasso tra Piazzale Cella e via Lumignacco chiuderà dalle ore 22.00 di martedì 8 alle ore 1.00 di mercoledì 9 agosto, mentre dalle ore 1.00 alle 6.00 di mercoledì verrà chiuso al transito, fatta eccezione per i residenti, quello di via de Rubeis insieme al tratto di strada tra viale Europa Unita e il sottopasso stesso.

Le chiusure sono dovute a degli interventi necessari di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura da parte della Rete Ferroviaria Italiana, per cui i mezzi necessari alle operazioni occuperanno la carreggiata.