Drusilla Foer al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Venere nemica

Il nuovo spettacolo di Drusilla Foer fa tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Icona di stile, raffinatamente ironica e sfacciatamente carismatica, Drusilla Foer fa tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il suo nuovo spettacolo Venere Nemica, ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche.



Divertente, commovente, a tratti tragico, capace di toccare temi antichi e attuali, lo show, sold out, fa parte della 29ma Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, ed è in programma mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 20.30 per il cartellone di Prosa firmato dal direttore artistico Roberto Valerio.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti.



Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, bellissima, Venere, quasi per gioco, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato: nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale Venere- da suocera nemica- riversa tutto il suo rancore di Dea frustrata e di Madre tradita. “Contro la straordinaria mortale, creduta Venere in terra”, la vendetta sarà inesorabile e terribile. Ma nel paradosso feroce e dolcissimo della vita che non risparmia nessuno, nemmeno gli Dei, Venere insieme all’odio scoprirà anche l’amore…

In bilico tra tragedia e commedia, Venere Nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità. Sul palcoscenico Drusilla Foer è affiancata da Elena Talenti. Firma la regia Dimitri Milopulos.

Chi è Drusilla Foer.

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: il recital di straordinario successo, divenuto un format di culto, Eleganzissima, e Venere Nemica, uno spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche.