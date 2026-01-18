Drusilla Foer al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Venere nemica

18 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Il nuovo spettacolo di Drusilla Foer fa tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Icona di stile, raffinatamente ironica e sfacciatamente carismatica, Drusilla Foer fa tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il suo nuovo spettacolo Venere Nemica, ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche.

Divertente, commovente, a tratti tragico, capace di toccare temi antichi e attuali, lo show, sold out, fa parte della 29ma Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, ed è in programma mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 20.30 per il cartellone di Prosa firmato dal direttore artistico Roberto Valerio.

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti.

Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, bellissima, Venere, quasi per gioco, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato: nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale Venere- da suocera nemica- riversa tutto il suo rancore di Dea frustrata e di Madre tradita. “Contro la straordinaria mortale, creduta Venere in terra”, la vendetta sarà inesorabile e terribile. Ma nel paradosso feroce e dolcissimo della vita che non risparmia nessuno, nemmeno gli Dei, Venere insieme all’odio scoprirà anche l’amore…

In bilico tra tragedia e commedia, Venere Nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità. Sul palcoscenico Drusilla Foer è affiancata da Elena Talenti. Firma la regia Dimitri Milopulos.

Chi è Drusilla Foer.

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: il recital di straordinario successo, divenuto un format di culto, Eleganzissima, e Venere Nemica, uno spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche.

