Rugby Udine corsara a Castellana: vittoria di carattere per 14-12

La Rugby Udine conquista una vittoria preziosa sul campo del Rugby Castellana, imponendosi per 14-12 al termine di una gara combattuta e intensa fino all’ultimo minuto.
Una prova difficile per i bianconeri, soprattutto nel secondo tempo, condizionato da due cartellini gialli che hanno costretto la squadra a difendersi con grande sacrificio.
I punti di Udine arrivano tutti nel primo tempo, con le marcature di Simone Carlevaris e Martino Bizzotto. Una vittoria di carattere, che premia compattezza e determinazione fino all’ultimo minuto.