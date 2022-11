L’Osteria All’Agricoltura di Udine ha subito un altro tentato furto

Nuovo tentativo di furto all’osteria All’Agricoltura a Udine: nella notte, infatti, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e sono entrati nel locale, senza però, a quanto sembra, trovare nulla da portare via.

Per il bar si tratta della terza volta: la prima in agosto, qualche giorno prima che il locale aprisse; la seconda, invece, solo qualche giorno fa, nella notte tra sabato e domenica scorsi. In quell’occasione, i ladri erano entrati da via Gorghi, forzando la serratura, rompendo il vetro della porta e portando via il fondo cassa da 600 euro. Una serie ravvicinata di atti criminosi che hanno fatto sbottare il gestore, Roberto Casasola, che si è sfogato sui social: “Non preoccupatevi a Udine va tutto bene – ha detto amareggiato -. Tutto ciò succede nella città di Udine (Italia) non a Città del Messico, dove a sto punto sarebbe meglio aprire un attività”.

“Abbiamo avuto migliaia di euro di danni: la porta elettronica scardinata due volte, il vetro rotto – commenta esasperato Paolo Angeli, collaboratore di Casasola -. Stamattina quando ho visto cosa era accaduto ho pensato che in Italia non esiste più lo Stato di diritto e che la proprietà privata non è tutelata. A queste persone è permesso tutto: continuano a scorrazzare impuniti per la città e, dalle immagini delle telecamere dove si vedono volti e tatuaggi, sembrano sempre gli stessi. Il titolare ha investito ingenti somme sul locale e, in un periodo che ha fiaccato le forze di tutti, questa è la tutela che ci danno? Viene da vomitare. Prima spendere soldi per mettere a posto l’osteria, adesso perché non entrino dentro. Abbiamo lasciato anche le luci accese, nonostante il caro bollette, ma niente. Non possiamo mica dormire nel locale. Siamo tra l’avvilito e l’arrabbiato”.

In questi giorni, tra l’altro, sono diversi i colpi più o meno riusciti messi a segno ai danni dei locali udinesi: lunedì sera era toccato sia al Pinocchio Eat & Wine di piazza XX Settembre (anch’esso gestito da Casasola) sia al Ristorante Biffi di via Poscolle.