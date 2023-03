La chiusura della campagna elettorale a Udine.

Ultime ore di campagna elettorale prima delle elezioni del 2 e 3 aprile a Udine. Sono tanti i big della politica in città per dare supporto ai quattro candidati in lizza per Palazzo D’Aronco. L’appello all’unisono dei 4 sfidanti, Pietro Fontanini, Alberto Felice De Toni, Ivano Marchiol e Stefano Salmé è in primis quello di andare a votare.

Meloni, Salvini e Tajani con Pietro Fontanini.

L’appuntamento con la chiusura della campagna elettorale per Pietro Fontanini è fissato per oggi alle 17 e 30, quando salirà sul palco di piazza XX Settembre. Assieme a lui la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani oltre al governatore della regione Massimiliano Fedriga.

“Sento più conferme – racconta -, anche perché sono il primo cittadino uscente e posso dire le cose che ho fatto. Nel 2018 potevo solo promettere, ora invece, che faccio e continuerò a fare. E ho mantenuto le promesse. Ho dimostrato di diminuire il debito del Comune da 82 a 47 milioni e di avere la tariffa Tari più bassa d’Italia, senza contare le tante opere pubbliche. Sono cose oggettive, che danno soddisfazioni: sono cose che ho realizzato”.

Festa al parco Brun di piazzale Chiavris per De Toni.

Una vera e propria festa “con e tra le persone” per il candidato Alberto Felice De Toni insieme con la colazione che lo ha sostenuto come progetto civico alla carica di sindaco, ovvero Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra, Pd e Lista Civica De Toni Sindaco.

Una festa, che si terrà al parco Brun di piazzale Chiavris, o in caso di maltempo al “Bire” di piazzale Osoppo, sempre a partire dalle 18, per “ringraziare prima di tutto cittadine e cittadini – commenta De Toni – che in questi mesi ci hanno ascoltato, ma soprattutto ci hanno manifestato la voglia di essere loro, prima di tutto, ascoltati. Come abbiamo fatto fino ad ora, quindi, non potevamo che chiudere questa campagna elettorale ancora tra le persone e non, come la destra, davanti alla premier e una sfilata di ministri. Leader di partito, ma prima di tutto cariche istituzionali, che come Cecotti chiamò “visitors” 20 anni, ora arrivano a Udine per sostenere stavolta Fontanini. Una presenza che non fa altro che confermare il fatto di aver bisogno di loro e della loro popolarità per sperare in una vittoria. Noi la popolarità la conquistiamo tra la gente e insieme alle persone, perché sono le persone a fare la differenza“.

Giuseppe Conte per Ivano Marchiol.

Per sostenere il candidato Ivano Marchiol arriva a Udine l’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Alle 14 e 30 è prevista una passeggiata in via Mercato Vecchio al termine della quale il candidato consegnerà all’ex premier un documento con i problemi della città che necessitano di una soluzione a livello nazionale.

Per Stefano Salmè arriva Paragone.

Per il candidato Stefano Salmè l’appuntamento sarà invece alle ore 18 presso l’Hotel Ambassador (via Carducci 46), con la lista “Liberi Elettori-Io Amo Udine”, candidata per il rinnovo del Consiglio comunale di Udine e la lista “Insieme Liberi”, candidata per il rinnovo del Consiglio regionale, chiuderanno congiuntamente la loro campagna elettorale. All’evento saranno presenti anche la candidata alla Presidenza della Regione Giorgia Tripoli e l’onorevole Gianluigi Paragone, segretario nazionale di Italexit.