L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Aurisina.

In preda ai fumi dell’alcool, si era rivolto ripetutamente al 112NUE per farsi aiutare. Ma quando sono arrivati i soccorsi, si è scagliato contro di loro armato di un carello stradale divelto. La Procura aveva aperto un fascicolo nei suoi confronti ma quando questo giunge a conclusione l’uomo, un 28enne di origini rumene, si era già dileguato.

A rintracciarlo ci ha pensato la pattuglia della Radiomobile di Aurisina a bordo di un autobus di linea in uscita dall’Italia. I militari scoprono che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura della Procura di Milano dovendo scontare 8 mesi di reclusione e 9 di arresto come cumulo pene per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo conduce al carcere del Coroneo a Trieste.